Черчесов готов помочь сборной России и встретиться с Карпиным

Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов выразил готовность провести встречу с действующим наставником национальной команды Валерием Карпиным.

– Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к Польше. Если поступит предложение, вы согласитесь?

– Почему он их избегал – это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов.

Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями.

Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был, – сказал Черчесов.

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