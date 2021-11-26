Черчесов готов помочь сборной России и встретиться с Карпиным
Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов выразил готовность провести встречу с действующим наставником национальной команды Валерием Карпиным.
– Раньше Карпин избегал вопросов о вас, а теперь готов встретиться и обсудить подготовку к Польше. Если поступит предложение, вы согласитесь?
– Почему он их избегал – это к нему вопросы. Если будет предложение встретиться и обсудить подготовку к Польше, то я готов.
Наш тренерский штаб без проблем пообщается и поделится своими наблюдениями.
Мы же помогаем сборной, а не конкретному тренеру – кто бы он ни был, – сказал Черчесов.
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