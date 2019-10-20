Черчесов готов продолжить работу в сборной России после Евро-2020

Наставник сборной России Станислав Черчесов в ходе одного из интервью дал понять, что готов продолжить работу в команде после Евро-2020.

"Я отношусь к этой работе также, как и в первый день назначения. Готов ли я отработать следующие два года? Да. Если я подписал такое соглашение, то меня все устраивает", - заявил Черчесов.

Напомним, что после ЧМ-2018 Черчесов переподписал контракт со сборной России по схеме "2+2".

Ранее Россия досрочно оформила выход на Евро-2020.

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