Черчесов готов встретиться с Тедеско
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что готов встретиться с наставником "Спартака" Доменико Тедеско, однако точной даты не обозначил. Об этом сообщает Sport24.
Ранее новый тренер московского клуба сказал, что хотел бы пообщаться с наставником национальной команды.
"Я всегда рад встречаться с другими тренерами, особенно с теми, которые работают с моими футболистами. По дате не могу ничего сказать, потому что Томас Цорн, его начальник, знает мой телефон. Как будет возможность", - сказал Черчесов.
Напомним, сборная России досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию Евро-2020.
Россиянам осталось провести два матча в отборе чемпионата Европы - с Бельгией (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).
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