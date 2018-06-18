Черчесов: "Готовы остановить Салаха, и мы это сделаем"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как его команда будет сдерживать лидера атак национальной команды Египта Мохамеда Салаха.

"Как собираемся сдержать Салаха? Я верю в свою команду и своих игроков. Ответ прост. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем. Понятно, что мы не только последний матч Египта смотрели. Команда играет в одном ключе. Прошедшие игры посмотрели позавчера. У нас есть свои игроки, ни в одном из них я не сомневаюсь", - цитирует 54-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Черчесов поделился ожиданиями от матча с Египтом. | soccernews.ru