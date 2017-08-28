Черчесов: "Хочу посмотреть на Нойштедтера, когда он в тонусе"



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему он вызвал в команду защитника "Фенербахче" Романа Нойштедтера.

"Нойштедтер? Я уже в интервью говорил. Напомню, что мы его вызывали, когда он играл не регулярно. Сейчас он играет почти все время. Одну игру пропустил. Забил два гола в еврокубках. Поэтому мы его хотим посмотреть, когда он реально в тонусе. Тогда мы четко поймем, что он из себя представляет. Тогда и решим. Тем более говорят, что у нас есть проблема в обороне. Хотя слово "проблема" я не люблю", – отметил Черчесов в эфире программы "После футбола".

Напомним, что 3 сентября сборная России проведет товарищеский матч с "Динамо".

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