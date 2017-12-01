Черчесов и Бушманов проголосовали за Облякова при выборе лучшего молодого игрока 2017 года



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выбрал полузащитника "Уфы" Ивана Облякова в качестве лучшего молодого игрока России в 2017 году.

На второе место наставник национальной сборной поставил хавбека "Анжи" Аяза Гулиева, на третье - хава "Ростова" Александра Зуева.

Похожим образом проголосовал и старший тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов. В его тройку вошли: Обляков, Федор Чалов и Зуев.

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