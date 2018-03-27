Черчесов и Дешам определились со стартовыми составами

Теги россияфранциядидье дешамстанислав черчесов

Черчесов и Дешам определились со стартовыми составамиГлавные тренеры сборных России и Франции Станислав Черчесов и Дидье Дешам определились со стартовыми составами своих команд на сегодняшний товарищеский матч.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Франция: Льорис, Павар, Косиельни, Умтити, Л. Эрнандес, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Марстиаль, Мбаппе.

Не пропустите превью к матчу Россия - Франция. | soccernews.ru

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Знахарь

- Знаешь, как будет правильно пишется: Мартиаль или Марсиаль? - Нуу, не знаю - Ладно, тогда я напишу так: Марстиаль!

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