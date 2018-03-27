Черчесов и Дешам определились со стартовыми составами

Главные тренеры сборных России и Франции Станислав Черчесов и Дидье Дешам определились со стартовыми составами своих команд на сегодняшний товарищеский матч.

Россия: Лунев, Нойштедтер, Гранат, Кудряшов, Самедов, Жирков, Головин, Ерохин, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов.

Франция: Льорис, Павар, Косиельни, Умтити, Л. Эрнандес, Канте, Погба, Рабьо, Дембеле, Марстиаль, Мбаппе.

Не пропустите превью к матчу Россия - Франция. | soccernews.ru