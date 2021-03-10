Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчах

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Черчесов и штаб сборной России получат огромные премиальные за победы в контрольных матчахВ интернете появилась информация о премиях для главного тренера сборной России Станислава Черчесова и его штаба. 

По информации Telegram-канала "База", за победы в контрольных матчах тренерскому штабу и персоналу полагается 20 миллионов рублей, за ничейные результаты — около десяти миллионов. Часть суммы получит лично Станислав Черчесов, остальное делится на представителей штаба.

Источник добавляет, что до Чемпионата Мира-2018 суммы были примерно в два раза ниже: 9 миллионов рублей за победы и 4 миллиона — за ничьи. А когда сборной руководил Леонид Слуцкий, то его штаб за аналогичные результаты получал только 5 миллионов рублей премии.

Напомним, Станислав Черчесов принял сборную России 11 августа 2016 года после отставки Леонида Слуцкого. Вместе со специалистом команда пробилась в 1/4 финала домашнего чемпионата мира и отобралась в финальную часть Евро-2020.

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