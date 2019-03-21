Черчесов игнорирует игроков "Рубина" из-за конфликта с руководством клуба
Вокруг главного тренера сборной России Станислава Черчесова разгорается новый скандал.
Несколько дней назад комментатор Василий Уткин предположил, что наставник национальной команды может влиять на футболистов из РПЛ через своего агента.
А сегодня издание "БИЗНЕС Online" в своём материале сообщило подробности конфликта между 55-летним специалистом и "Рубином".
По информации источника, Черчесов поссорился с руководством казанского клуба из-за Сослана Джанаева и Фёдора Кудряшова.
Тренер, пользуясь связями в правительстве РФ, давил на "Рубин", чтобы они в срочном порядке рассчитались с вышеупомянутыми футболистами по долгам.
Боссам казанцев, разумеется, вмешательство в клубные дела не пришлось по душе и это вылилось в открытую перепалку между Черчесовым и генеральным директором "Рубина" Рустемом Саймановым на совещании клубов РПЛ.
После этого ни одного игрока "Рубина" не оказалось в заявке сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном. Подобное произошло впервые за 2,5 года.
Не пропустите: Бельгия - Россия: анонс и прогноз первого матча нашей сборной в квалификации к Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дик Адвокат рассказал, сколько заплатил Бельгийскому королевскому союзу за уход в сборную России
-
"Тоттенхэм" хочет усилиться хавбеком "Барселоны"
-
Модрич признан лучшим спортсменом 2018 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы
-
Черчесов игнорирует игроков "Рубина" из-за конфликта с руководством клуба
-
Лёв прокомментировал ничью с Сербией
-
Денис Суарес отреагировал на слухи о досрочном возвращении в "Барселону"
-
"Манчестер Сити" интересуется 19-летним игроком "Бенфики"
-
Дортмундская "Боруссия" хочет купить Хадсона-Одои
-
Асенсио получил травму и рискует пропустить ближайшие матчи сборной Испании
-
Ещё один клуб Примеры запретил своим игрокам ехать в сборную Каталонии
-
1
Хави: "Несомненно Месси является лучшим в истории"
-
Аршавин предположил, как будет играть сборная России в матче с Бельгией
-
Глеб жёстко ответил Щесны на заявление о пристрастии к алкоголю
-
"Ливерпуль" включился в борьбу за Дибалу
-
Футбол XXI века: "Бавария" (2007-2011)
-
Главные новости дня: 20 марта
-
Ди Мария не поможет Аргентине в матче с Венесуэлой и Марокко
-
Уэльс вырвал победу у Тринидад и Тобаго
-
Дик Адвокат: "Черчесов - отличный мужик, однако Бельгия обыграет Россию со счетом 2:0"
-
Главный тренер сборной Бельгии: "Начало отборочного цикла - всегда испытание"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11