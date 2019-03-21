Черчесов игнорирует игроков "Рубина" из-за конфликта с руководством клуба

Вокруг главного тренера сборной России Станислава Черчесова разгорается новый скандал.

Несколько дней назад комментатор Василий Уткин предположил, что наставник национальной команды может влиять на футболистов из РПЛ через своего агента.

А сегодня издание "БИЗНЕС Online" в своём материале сообщило подробности конфликта между 55-летним специалистом и "Рубином".

По информации источника, Черчесов поссорился с руководством казанского клуба из-за Сослана Джанаева и Фёдора Кудряшова.

Тренер, пользуясь связями в правительстве РФ, давил на "Рубин", чтобы они в срочном порядке рассчитались с вышеупомянутыми футболистами по долгам.

Боссам казанцев, разумеется, вмешательство в клубные дела не пришлось по душе и это вылилось в открытую перепалку между Черчесовым и генеральным директором "Рубина" Рустемом Саймановым на совещании клубов РПЛ.

После этого ни одного игрока "Рубина" не оказалось в заявке сборной России на матчи с Бельгией и Казахстаном. Подобное произошло впервые за 2,5 года.

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