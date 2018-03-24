Черчесов исключил возвращение Игоря Денисова в сборную России

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Черчесов исключил возвращение Игоря Денисова в сборную России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов исключил возвращение полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова в состав национальной команды.

"Шансы Денисова попасть в сборную? На сегодняшний день их нет. А дальше? Дальше - тоже" - сказал Черчесов.

Напомним, что Черчесов поссорился с Денисовым ещё в 2015 году, когда оба представляли московское "Динамо".

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