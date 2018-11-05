Черчесов: "Из Спартака со мной не связывались"

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Черчесов: "Из Спартака со мной не связывались"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о возможном приглашении в "Спартак".

"Первое: со мной никто из руководителей "Спартака" ни разу не связывался. Второе: мои непосредственные руководители со мной на эту тему не разговаривали. Значит, либо с ними никто не связывался, либо связывался, но получил отказ.И третье, самое главное: в "Спартак" надо приходить, чтобы делать команду, которая будет выигрывать еврокубки. Все, баста, только с этой мыслью", – сказал Черчесов.

Черчесов уже возглавлял "Спартак" в 2007-2008 годах. С ним команда заняла второе место в чемпионате России.

А еще: Черчесов объявил заявку сборной России на матчи с Германией и Швецией | http://soccernews.ru

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