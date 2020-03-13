Черчесов из-за ситуации с коронавирусом отложил объявление состава сборной России на мартовские матчи

Наставник сборной России Станислав Черчесов объявит состав национальной команды на мартовские матчи на два дня позже.

По его словам, такой шаг обусловлен эпидемией коронавируса и связанными с ней изменениями в европейском футболе.

"Исходя из нашей стандартной практики, тренерский штаб объявлял список игроков за неделю до начала учебно-тренировочного сбора. Таким образом, изначально мы планировали это сделать в понедельник, 16 марта. Однако, ситуация, сложившаяся в европейском и мировом футболе, заставляет нас произвести коррективы. Национальные федерации Швеции и Молдовы уже объявили о том, что контрольные матчи с участием сборной России пройдут 28 и 31 марта без зрителей. Каждый день мы получаем новую информацию, которая, как правило, связана с отменой или переносом отдельных матчей и целых турниров из-за распространения коронавируса.

В связи с этим, по согласованию с администрацией Российского футбольного союза, мы решили дождаться итогов видеоконференции с участием УЕФА и 55 национальных ассоциаций, которая пройдёт во вторник. Состав команды на ближайший сбор планируем объявить на следующий день, 18 марта. Список игроков молодёжной сборной, которая перенесла свой сбор из Испании в Сочи, станет известен также в эти же сроки. Всю необходимую информацию о возможных изменениях в графике подготовки сборной России мы будем оперативно сообщать футболистам, клубам, болельщикам и журналистам", - сказал Черчесов.

Напомним, что на групповом этапе Евро-2020 россияне сыграют с Бельгией, Данией и Финляндией.

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