Черчесов: "Как я могу сказать, кто сыграет с Аргентиной? Мы же не Кощеи бессмертные"

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Черчесов: "Как я могу сказать, кто сыграет с Аргентиной? Мы же не Кощеи бессмертные"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал говорить о стартовом составе команды на товарищеский матч против Аргентины.

"Футболисты знают свое состояние. Как можно за три дня сказать, кто сыграет? Мы же не Кощеи бессмертные. Внутри команды обойму знаем - и по состоянию, и по сопернику. Бывает, что засыпаешь с одним составом, а утром у кого-то поднимается температура. Как будем чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня до игры будет знать, что не сыграет? Соберет вещи и уедет?", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что матч Россия – Аргентина пройдет завтра, 11 ноября, и начнется в 16.00 по московскому времени. 

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