Черчесов: капитаном будет Дзюба
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка команды перед матчами квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Тренер также назвал игрока, который будет капитаном национальной команды.
"На сегодня я пока не могу ответить на вопрос о том, насколько команда готова, потому что многие приехали только вчера ночью. Я их видел всего минут пять, кто-то пошел заниматься в одной группе, кто-то в другой.
Сейчас стоят задачи, чтобы стартовать в отборочном цикле. Есть 30 очков, которые каждая из команд может набрать, это мини-турнир. Турнирная позиция будет подсказывать, как нам действовать против того или иного соперника. Нас ничего не отвлекает.
Капитаном будет Дзюба", - сказал Черчесов.
Напомним, первый матч с Бельгией состоится 21 марта, а спустя три дня сборная России встретится с Казахстаном.
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|Команда
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|20
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|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11