Черчесов: капитаном будет Дзюба

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проходит подготовка команды перед матчами квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Тренер также назвал игрока, который будет капитаном национальной команды.

"На сегодня я пока не могу ответить на вопрос о том, насколько команда готова, потому что многие приехали только вчера ночью. Я их видел всего минут пять, кто-то пошел заниматься в одной группе, кто-то в другой.

Сейчас стоят задачи, чтобы стартовать в отборочном цикле. Есть 30 очков, которые каждая из команд может набрать, это мини-турнир. Турнирная позиция будет подсказывать, как нам действовать против того или иного соперника. Нас ничего не отвлекает.

Капитаном будет Дзюба", - сказал Черчесов.

Напомним, первый матч с Бельгией состоится 21 марта, а спустя три дня сборная России встретится с Казахстаном.

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