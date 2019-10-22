Черчесов: "Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?"

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Черчесов: "Когда устану от сборной? Может, вы уже устали от меня?"

Наставник сборной России Станислав Черчесов отшутился в ответ на вопрос об усталости от работы в национальной команде.

"Может, вы уже устали от меня, раз такие вопросы задаёте? Мы родом из Советского Союза - надо задачи решать, а не вопросами задаваться. Необходимо давать результат", - сказал Черчесов.

56-летний тренер возглавляет российскую сборную с 2016 года. Под его руководством команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, а также досрочно квалифицировалась на Евро-2020.

Контракт Черчесова с РФС истекает в следующем году, но в соглашении прописана опция продления ещё на 24 месяца.

Не пропустите: Черчесов отреагировал на слухи о возможном назначении в "Спартак". | http://soccernews.ru
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