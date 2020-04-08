Черчесов: "Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграме опубликовал фото в спортивном костюме с символикой СССР.

"Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза", - написал тренер в соцсети.

Ранее Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент.

Не пропустите: Смолов вступил в конфликт с известным агентом из-за своего возвращения в Россию | http://soccernews.ru