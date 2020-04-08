Черчесов: "Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза"

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Черчесов: "Коронавирус победим! Мы же из Советского Союза"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем инстаграме опубликовал фото в спортивном костюме с символикой СССР.

"Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза", - написал тренер в соцсети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коронавирус победим!!! Мы же из Советского Союза!!!✊️✊️✊️

Публикация от Stanislav Cherchesov (@stanislav.cherchesov.official)

Ранее Черчесов признался, что Кокорин и Мамаев не получили бы вызов в сборную на данный момент.

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