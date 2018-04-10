Черчесов: "Кричал в раздевалке сборной России лишь один раз"

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Черчесов: "Кричал в раздевалке сборной России лишь один раз"Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том,  как он отреагировал на поражение команды в контрольном матче против Катара (1:2). 

"Мне доводилось кричать в раздевалке сборной. Это было один раз, в Катаре. Думаю, до сих пор эхо в Катаре отдается от того, как я себя эмоционально вел. Вернее, я не кричал, а бурно выражал свои эмоции. После этого матча у нас не было ни одного случая, когда у нас не было эмоций. Да, нас можно критиковать за то, что не выиграли, не забили, но, думаю, отношение к флагу после той игры у нас стабильное. В этом плане определенное единение болельщик-команда есть", - сказал он.

Читайте:  Черчесов: "Тренерский штаб и футболисты спокойно относятся к критике" | http://soccernews.ru

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