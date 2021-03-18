Черчесов купил два автомобиля

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Черчесов купил два автомобиля

Фото "Матч ТВ"

СМИ узнали, что наставник сборной России Станислав Черчесов обзавёлся двумя новыми машинами.

Тренер национальной команды купил новую BMW 530D XDRIVE и советскую "девятку".

За иномарку Черчесов заплатил около 5 миллионов рублей, а за отечественный автомобиль - 340 тысяч рублей.

Не исключено, что ВАЗ-2109 тренер сборной приобрёл с целью получить красивые номера - ОКХ.

Не пропустите: Названа зарплата Черчесова в сборной России. | http://soccernews.ru
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