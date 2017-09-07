Черчесов: "Купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам"

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Черчесов: "Купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отличии современных футболистов от игроков его поколения.

"Легко заметить, что футболисты поменялись в наше время. Оно не поворачивается назад. Я даже купил iPhone, чтобы быть ближе к игрокам. Раньше не понимал, что они постоянно рассматривают в телефоне и это раздражало. А теперь я тоже использую телефон и все нормально. Нужно идти в ногу со временем. Раньше игроку нужно было сказать : "Делай!" И он делал. А теперь еще нужно рассказать, почему это надо делать", - приводит слова Черчесова Sport.pl.

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