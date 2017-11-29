Черчесов: "Любой вратарь пожелал бы себе такую неудачную серию, как у Акинфеева"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об антирекорде голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева, который пропускал голы в 43 матчах Лиги Чемпионов подряд.

"Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую неудачную серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге Чемпионов. Убежден, если бы вы ему об этом не напоминали, он бы об этом и не знал. Человек стабильно играет на хорошем уровне. В конце концов, пропускает не вратарь, а вся команда", - цитирует Черчесова ТАСС.

Напомним, Широков высказался об игре Вернблума в нападении. | soccernews.ru