Черчесов: "Матч против "Динамо" не принижает уровень сборной России"



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал оценку предстоящему товарищескому матчу против московского "Динамо".

"Не принижает ли матч с "Динамо" уровень сборной России? Нет. Как и тот факт, что билеты не продают, а раздают. Федерация предложила такой вариант, я согласился. И считаю, что это правильно. Могу объяснять это хоть триста раз.

Изучали ли соперника? Я видел "Динамо" много раз. Сегодня на теории разбирали их игру с "Краснодаром". Надеюсь, Кирилл Панченко по дружбе не расскажет, о чем шла речь. Посмотрели еще раз игру с Бельгией. Надо сказать, что все, что мы говорим, быстро схватывается. Хочется верить, что завтра мы будем командой", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Матч сборной России против "Динамо" состоится в воскресенье и начнется в 17:30 мск.

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