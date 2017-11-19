Черчесов: "Матч "Спартак" - "Зенит" будет игрой за шесть очков"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассуждает о предстоящем матче 18-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

"Супер будет или нет, это мы скажем после игры. А вывеска, конечно, супер, это точно. Команды плюс-минус в равных условиях, будут играть после еврокубков. Естественно, это будет так называемая игра за шесть очков. "Спартак" должен обязательно выиграть, чтобы не упустить "Зенит" с горизонта", — сказал Черчесов в программе "После футбола".

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится в Москве 27 ноября.

В данный момент "Спартак" занимает четвертое место в Премьер-лиге и на пять очков отстаёт от идущего вторым "Зенита".

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