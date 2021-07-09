Черчесов: "Меня не увольняли из сборной России"
Фото инстаграм Станислава Черчесова
Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов считает некорректной формулировку, что его уволили с занимаемого поста.
"Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Всё, о чём мы договаривались, было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться, я пожелал удачи новому тренерскому штабу, чтобы когда он появится, они смогли выполнить задачу выхода в финальную часть чемпионата мира.
Мы абсолютно нормально поговорили, пожали друг другу руки и договорились, что на комфортных для РФС условиях мы этот вопрос закрываем. Для этого я сейчас еду в РФС. Два дня назад я написал заявление на отпуск, поэтому в случае, если не смогу закрыть вопросы сегодня, поеду отдыхать и ждать, когда в рабочем порядке их закроют. Поеду домой, в Осетию", - цитирует Черчесова "Р-Спорт".
Контракт тренера с РФС был рассчитан до конца ЧМ-2022. По его условиям, зарплата составляла 2,5 миллиона евро в год.
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