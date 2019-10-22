Черчесов: "Мне звонил болельщик и просил вызвать в сборную Шомуродова"

Теги эльдор шомуродовстанислав черчесовроссия

Черчесов: "Мне звонил болельщик и просил вызвать в сборную Шомуродова"

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о забавном случае, когда ему позвонил болельщик.

"Мне звонил какой-то болельщик и долго рассказывал, что я должен был вместо травмированного Смолова вызвать в сборную Шомуродова.

Я его выслушал и говорю: "Вы правы он очень талантливый игрок, однако вызвать футболиста сборной Узбекистана я не смогу". Наступила гроссмейстерская пауза, жаль, что я не мог увидеть его лица в это время", - заявил Черчесов.

Отметим, что форвард "Ростова" Шомуродов выступает за сборную Узбекистана с 2015 года.

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