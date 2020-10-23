Черчесов мог возглавить "Локомотив"
Известный журналист Илья Казаков рассказал, что в прошлом московский "Локомотив" был заинтересован в услугах нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
"Фамилия Черчесова звучала на совете директоров "Локомотива" ещё до того, как он возглавил сборную. Тогда не срослось, но "Локо", как и любой солидный клуб, априори может интересовать каждого свободного тренера. Но слухи в последние годы не связывали Черчесова и "железнодорожников". Говорили только о "Спартаке", считая, что иная клубная мотивация в России у тренера может быть, а вот "красно-белые" просто обязаны попробовать получить наставника сборной.
Слухи были настолько сильны, что в новом контракте Черчесова с РФС публику больше всего волновал вопрос о возможном совмещении. Александр Дюков, казалось, раз и навсегда тему закрыл. Но она оказалось более живучей. Особенно, когда у "Спартака" или "Зенита" дела идут с переменным успехом", - цитирует Казакова "Р-Спорт".
57-летний Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года, его контракт с РФС рассчитан до конца ЧМ-2022.
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