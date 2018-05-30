Черчесов: "Могу барана зарезать"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что у него не возникает проблем с приготовлением мясных блюд.

"Кавказский мужчина с мясом должен быть на "ты". Я могу и разрубить, и расчленить, и барана зарезать, и шашлыки пожарить. Другое дело, что я не любитель всего этого" - сказал Черчесов.

Напомним, что наставник сборной России родился в Северной Осетии.

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