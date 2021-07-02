Черчесов мощно ответил Зареме
Фото скриншот из видео на ютуб-канале "Осторожно Собчак"
Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, гражданской жены владельца "Спартака" Леонида Федуна.
"Что касается возможного возвращения в "Спартак", то нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырёх детей без мамы оставлять?
Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что "в "Спартак" Черчесов попадёт через мой труп". Было бы написано иначе - не обратил бы внимания. Тем более что мы с ней знакомы, общались в вип-ложе с ней и Леонидом Арнольдовичем [Федуном]. Спасибо Ксении Собчак, которая сделала это интервью с Заремой. И мне мои ребята прислали, я узнал, по какой причине меня не любят.
Оказывается, я заменил её любимого вратаря Плетикосу на Джанаева. Но этого любимого вратаря в "Спартак" притащил я. Я осуществил этот трансфер. И все матчи он у меня играл до того момента, пока меня не уволили. Подчёркиваю: все игры, до секунды. Наверное, меня надо больше любить, раз любимого вратаря привёл я. А вот кто его поменял... Как-то всё интересно получается.
Попросить Зарему не удалять телеграм-канал? Давайте-ка футбол будет футболом, а цирковой аттракцион - цирковым аттракционом. Давайте не путать одно с другим", - сказал Черчесов.
Не пропустите: Зарема объявила об уходе из телеграма из-за пресс-конференции Черчесова. | http://soccernews.ru
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