Черчесов мощно ответил Зареме

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Черчесов мощно ответил Зареме

Фото скриншот из видео на ютуб-канале "Осторожно Собчак"

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал высказывания в свой адрес со стороны Заремы Салиховой, гражданской жены владельца "Спартака" Леонида Федуна.

"Что касается возможного возвращения в "Спартак", то нет, я не хочу, чтобы там один человек руки на себя наложил. Зачем? Четырёх детей без мамы оставлять?

Я не слежу за словами Заремы, но когда тебе присылают, что "в "Спартак" Черчесов попадёт через мой труп". Было бы написано иначе - не обратил бы внимания. Тем более что мы с ней знакомы, общались в вип-ложе с ней и Леонидом Арнольдовичем [Федуном]. Спасибо Ксении Собчак, которая сделала это интервью с Заремой. И мне мои ребята прислали, я узнал, по какой причине меня не любят.

Оказывается, я заменил её любимого вратаря Плетикосу на Джанаева. Но этого любимого вратаря в "Спартак" притащил я. Я осуществил этот трансфер. И все матчи он у меня играл до того момента, пока меня не уволили. Подчёркиваю: все игры, до секунды. Наверное, меня надо больше любить, раз любимого вратаря привёл я. А вот кто его поменял... Как-то всё интересно получается.

Попросить Зарему не удалять телеграм-канал? Давайте-ка футбол будет футболом, а цирковой аттракцион - цирковым аттракционом. Давайте не путать одно с другим", - сказал Черчесов.

Не пропустите: Зарема объявила об уходе из телеграма из-за пресс-конференции Черчесова. | http://soccernews.ru
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