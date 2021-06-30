Черчесов может остаться на посту главного тренера сборной России
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Технический комитет Российского футбольного союза выскажется против отставки Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, технический комитет РФС признает выступление сборной России на Евро-2020 неудачным, но порекомендует не менять тренера.
Стоит отметить, что в комитет входят Никита Симонян, Михаил Гершкович, Борис Игнатьев, Александр Мирзоян, а также сам Черчесов.
Напомним, что на чемпионата Европы сборная России заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф. Контракт Черчесова с РФС действует до конца 2022 года.
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