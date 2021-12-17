Черчесов может возглавить чемпиона Венгрии
Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может стать главным тренером венгерского "Ференцвароша".
Как сообщает издание Index со ссылкой на свои источники в России, чемпион страны уже договорился с российским специалистом.
Напомним, что несколько дней назад "Ференцварош" уволил Петера Штёгера, который ранее работал в "Боруссии" Дортмунд.
Самый титулованный клуб Венгрии проиграл "Дебрецену" в последнем матче и сейчас располагается на втором месте в чемпионате страны после 15 матчей.
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