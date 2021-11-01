Черчесов может возглавить европейскую сборную
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, Черчесов уже обсудил возможное назначение с президентом Польского футбольного союза Цезарией Кулешем. На посту наставника поляков россиянин может сменить португальца Паулу Соузы.
Впрочем, Соуза может быть уволен только в случае невыхода сборной Польши на чемпионат мира 2022 года. Сейчас поляки занимают второе место в своей группе в отборочном турнире ЧМ-2022.
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