Черчесов может возглавить европейскую сборную

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить национальную команду Польши, сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, Черчесов уже обсудил возможное назначение с президентом Польского футбольного союза Цезарией Кулешем. На посту наставника поляков россиянин может сменить португальца Паулу Соузы.

Впрочем, Соуза может быть уволен только в случае невыхода сборной Польши на чемпионат мира 2022 года. Сейчас поляки занимают второе место в своей группе в отборочном турнире ЧМ-2022.

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