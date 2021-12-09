Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции

Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может быть назначен на пост главного тренера "Бешикташа", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, российский специалист входит в шорт-лист претендентов на этот пост. Среди остальных кандидатом находятся Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесси Марш.

Серген Ялчин, который до этого руководил турецким клубом сегодня подал в отставку.

Сейчас "Бешикташ" находится на 9-й строчке в турецкой Суперлиге, набрав 21 очко в 15 турах. В группе Лиги чемпионов турки не набрали ни одного очка.

Также не пропустите: Источник: Ферран Торрес на 99% станет игроком "Барселоны". | http://soccernews.ru