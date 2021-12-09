Черчесов может возглавить топ-клуб из Турции
Фото: инстаграм Черчесова/Автор неизвестен
Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов может быть назначен на пост главного тренера "Бешикташа", сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации источника, российский специалист входит в шорт-лист претендентов на этот пост. Среди остальных кандидатом находятся Шенол Гюнеш, Даниэль Фарке и Джесси Марш.
Серген Ялчин, который до этого руководил турецким клубом сегодня подал в отставку.
Сейчас "Бешикташ" находится на 9-й строчке в турецкой Суперлиге, набрав 21 очко в 15 турах. В группе Лиги чемпионов турки не набрали ни одного очка.
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