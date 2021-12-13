Черчесов может возглавить венгерский топ-клуб

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Российский тренер Станислав Черчесов может возглавить венгерский "Ференцварош", сообщает журналист Иван Карпов в своем твиттере.

По сведениям источника, российский специалист является приоритетным вариантом для "Ференцвароша", который уволил наставника Петера Штегера.

В настоящее время клуб из Будапешта занимает второе место в чемпионате Венгрии.

58-летний Черчесов ранее тренировал "Куфштайн", "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легию" и сборную России.

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