Черчесов может возглавить венгерский топ-клуб
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Российский тренер Станислав Черчесов может возглавить венгерский "Ференцварош", сообщает журналист Иван Карпов в своем твиттере.
По сведениям источника, российский специалист является приоритетным вариантом для "Ференцвароша", который уволил наставника Петера Штегера.
В настоящее время клуб из Будапешта занимает второе место в чемпионате Венгрии.
58-летний Черчесов ранее тренировал "Куфштайн", "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легию" и сборную России.
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