Черчесов: Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре сборной Испании в преддверии матча 1/8 финала Чемпионата Мира.

Россияне и испанцы сыграют 1 июля.

"Испанцы играют в понятный нам футбол. Против него тяжело находить варианты, но мы постараемся. Мы играли против сборной Лопетеги и видим изменения при Йерро. Не буду конкретизировать, но команда играет по-другому", - сказал он.

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