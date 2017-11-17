Черчесов: "Мы не боялись ни Аргентину, ни Испанию"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги товарищеских матчей против Аргентины (0:1) и Испании (3:3).

"Два сильных соперника, игры на третий день. Понятно, что ни футболисты не знают, никто не знает, но у меня есть распечатки по играм. Сейчас не буду углубляться в тактику - это долгая история. Если брать чисто физические кондиции, и тот, и другой матч мы провели на хорошем уровне.

Мы никого не опасались, просто игры бывают разные. Если брать аргентинцев, первую они играли так, а вторую проиграли - 2:4. Я после игры сказал и мнение у меня не поменялось - мы никого не боялись, не опасались. Другое дело, что бывают игры, когда одно получается сделать больше, нежели второе. Если брать оборонительную работу, команда выполнила ее на четверку. Но в атакующем плане мы не сыграли так, как надо. Вопрос - это из-за того, что у нас не было достаточно времени, чтобы восстановить и наиграть какие-то связи. Или по той или иной причине. Игра на игру, как говорится, не приходится. Она нам не удалась в атакующем плане, тут нечего спорить. Но в плане того, что мы кого-то побаивались, не было никаких проблем.

В плане матча с испанцами мы, во-первых, проанализировали первую игру, сделали кое-какие замены в тактическом плане. И испанцев изучали - с кем и как они играли, кто им больше доставил проблем. Мы делаем определенную работу. Второй матч мы сыграли качественнее в атаке, а в обороне - три пропустили. Это или испанцы в атаке сильнее, нежели аргентинцы, хотя мы это предполагали, или мы слабее сыграли", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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