Черчесов: "Мы рады сыграть в одной группе с Швецией и Турцией"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал жеребьевку Лиги Наций, по итогам которой российская национальная команда попала в одну группу с Швецией и Турцией.

"По-моему, у нас хорошая группа, достаточно крепкая. Мы рады, что у нас такая группа. Мы ждем сегодня расписания. Другое дело, что, хотелось бы или нет, но расставили приоритеты. Информативно все это принимаем, но больше концентрируемся на чемпионате мира. Все шаг за шагом.

Естественно, уже многие команды начали подготовку. Мы внимательно следим за матчами, которые играются. К сожалению, у нас есть одна потеря – Джикия. Сейчас я прилетаю в Москву. Ромащенко, Стауче полетят в Испанию. Потом я полечу в Турцию через несколько дней. Информация собирается.

Такие турниры невозможно играть экспериментальными составами. Турнир новый. С нетерпением ждем, как этот турнир будет проходить, плюсы и минусы. Обсуждали стратегию. Все надо проанализировать. Мы представляем Россию, на каждый матч надо готовиться, но приоритет чемпионат мира. Не будем распыляться", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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