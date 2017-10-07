Черчесов: "Мы второй раз выиграли товарищеский матч дома, так что маленький шаг вперед сделали"

Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о победе над Южной Кореей (4:2).

"С победой. Получается, мы второй раз выиграли товарищеский матч дома, так что маленький шаг вперед сделали. Что мне понравилось? Мне понравился счет, мы вышли заряженными, хотели порадовать болельщика после Кубка Конфедераций. Мы же видим, что болельщик относится к нам с большей симпатией после турнира. Только эмоцией мы можем заставить болельщика прийти на стадион. Спасибо им за то, что пришли.

В раздевалке я поздравил ребят с победой. А пропущенные голы в концовке мы спокойно обсудим, возможно, даже не сейчас. Такие вещи могли случиться и в первом тайме, и в концовке - были игровые моменты, где соперник нас переигрывал.

На Кубке Конфедераций у нас была лучше и физическая подготовка, и темп игры, в каких-то моментах мы неправильно располагались. Оценки дебютантам давать не буду" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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