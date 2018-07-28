Черчесов: "На ЧМ-2018 хотели представить достоинство и честь страны"

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Черчесов: "На ЧМ-2018 хотели представить достоинство и честь страны"

Наставник сборной России Станислав Черчесов получил от президента Владимира Путина орден Александра Невского.

"Теперь понимаю выражение "Нет слов". Раньше не понимал. Могу со всей ответственностью заявить: мы свое дело делали не из-за наград таких, а из-за того, что мы представляем Россию. Хотели представить достоинство и честь страны. В моральном плане - получилось, со спортивной точки зрения, вы правильно сказали, - не до конца" - приводят слова Черчесова российские СМИ.

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