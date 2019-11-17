Черчесов: "На Евро будем бороться за кубок"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задачах команды на финальную часть Евро-2020.

"Хотим хорошо проявить себя и будет бороться за кубок. Что случится через полгода неизвестно. 30 ноября состоится жеребьевка, где узнаем соперников. Потом нужно будет дать правильную оценку и грамотно подобрать футболистов под них. Лукавить не хочется, - заявил Черчесов.

Напомним, что Россия выйдет из своей группы со второго места.

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