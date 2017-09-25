Черчесов: "На сегодняшний день это оптимальный состав сборной России"

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Черчесов: "На сегодняшний день это оптимальный состав сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о составе сборной России, который будет готовиться к двум ближайшим товарищеским матчам против Южной Кореи и Ирана.

"Мы внимательно отслеживаем стартовавший чемпионат. Кто-то проявляет себя больше, кто-то меньше, у кого-то травмы появились. Поэтому на сегодняшний день состав оптимален" - сказал Черчесов.

С полной заявкой национальной сборной Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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