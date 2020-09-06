Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире "Матч ТВ" высказался по поводу победного матча над командой Венгрии (3:2) в матче Лиги наций.

"На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу. Мы, к сожалению, дали это сделать и поплатились двумя голами.

Раз игроки говорят, что это психологическое, значит надо прислушаться к ним. Но на таком уровне отпускать нельзя нити игры ни с одним соперником.

Вывод? Две игры - две победы и нам есть, что разобрать. Ребята это от меня услышали. Футболисты знают, над чем надо будет работать", - сказал Черчесов.

Отметим сборная Россия выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счетом 38:8.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

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