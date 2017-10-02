Черчесов: "Начинает появляться стабильность во всех линиях"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о комплектовании своей команды.

"Вратарская линия? Круг сужается, мы провели селекционную работу. Стабильность во всех линиях начинает появляться. Все, кто попадает в сборную, этого достойны. Мы за всеми следим и стараемся, чтобы никто не ушел от нашего внимания", - цитирует 54-летнего специалиста чемпионат.com.

Напомним, Черчесов назвал состав на товарищеский матч против Южной Кореи. | soccernews.ru