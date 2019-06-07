Черчесов надеется, что Жирков продолжит играть за сборную России

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Черчесов надеется, что Жирков продолжит играть за сборную России

Наставник сборной России Станислав Черчесов признался, что он рассчитывает в будущем на 35-летнего защитника Юрия Жиркова.

"Он играл у меня ещё в "Динамо", знаю его великолепные качества. После Чемпионата Мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами. Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова, недавно он стал чемпионом с "Зенитом". Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной", - сказал Черчесов.

Жирков выступает за сборную России с 2005 года, сыграл 88 матчей и забил 2 гола. На клубном уровне он защищает цвета "Зенита".

Напомним, что ветеран после ЧМ-2018 объявлял о завершении международной карьеры, однако весной этого года его снова вызвали в национальную команду.

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