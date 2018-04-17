Черчесов надеется побороться с Германией на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что россияне могут успешно выступать на Чемпионате Мира-2018.

"Я считаю себя привилегированным тренером за доверие команды на домашнем Чемпионате Мира. Это ответственность и радость. Главное, чтобы ответственность не задавила. Для результата нужно соответствующее настроение. Я и от игроков требую не отвлекаться на ненужные вещи. Мы ждем ЧМ-2018, ждем Германию и моего друга Йоахима Лёва. Все, говорят, что в футбол играют все, но побеждают немцы. В этот раз мы попробуем составить конкуренцию", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что Россия сыграет на ЧМ-2018 в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

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