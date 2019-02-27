Черчесов награжден призом "Серебряная лань"
Сегодня, 27 февраля, в Олимпийском комитете России прошло вручение премии по версии Федерации спортивных журналистов России.
В номинации "Лучший тренер" приз - "Серебряную лань", получил тренер сборной России Станислав Черчесов.
Кроме того, награду получили еще 10 футболистов.
Лучшим игроком стал нападающий "Зенита" и национальной команды Артём Дзюба.
Напомним, национальная команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
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|17
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|17
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|5
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|6
|Рубин
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|7
|Ростов
|17
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|8
|Ахмат
|17
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|9
|Оренбург
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|10
|Урал
|17
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|Динамо Москва
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|13
|Крылья Советов
|16
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|Анжи
|17
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