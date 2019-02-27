Черчесов награжден призом "Серебряная лань"

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Черчесов награжден призом "Серебряная лань"

Сегодня, 27 февраля, в Олимпийском комитете России прошло вручение премии по версии Федерации спортивных журналистов России.

В номинации "Лучший тренер" приз - "Серебряную лань", получил тренер сборной России Станислав Черчесов.

Кроме того, награду получили еще 10 футболистов.

Лучшим игроком стал нападающий "Зенита" и национальной команды Артём Дзюба.

Напомним, национальная команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.

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