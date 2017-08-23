Черчесов находится на матче ЦСКА с "Янг Бойзом"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов находится на матче московского ЦСКА против швейцарского "Янг Бойз", который проходит в рамках квалификации к групповому этапу Лиги Чемпионов.

Отметим, что после первого тайма армейцы, благодаря голу Георгия Щенникова, выигрывают со счетом 1:0.

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