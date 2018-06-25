Черчесов нашел положительный момент в разгромном поражении от Уругвая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов нашел положительный момент в разгромном поражении своей команды от Уругвая в заключительном матче группового этапа Чемпионата Мира.

"Позитивный момент - в том, что, когда играли во втором тайме вдесятером, хотели забить, чтобы появился шанс сравнять счет. Понятно, что было на одного игрока меньше, но мы же не в хоккей и не в баскетбол играем, где больше разница видна. Надо отдать должное футболистам - до конца хотели забить, чтобы были шансы отыграться. Поэтому я выпустил нападающего, а не игрока оборонительного плана. В этом плюс.

А минус - в том, что нельзя начинать игры так неправильно. Не надо делать глупости, чтобы не привозить самим себе. Пускай они сами забивают, тем более у соперника класса и без нашей помощи хватает. И мы стандарты разбирали, а все три гола были забиты со стандартов. Вчера минут 20-25 посвятили тому, кто где должен стоять. Но, когда уровень соперника хороший, свои шансы они использовали", - цитирует наставника российской сборной Чемпионат.

Напомним, сегодня Россия разгромно уступила Уругваю. | soccernews.ru