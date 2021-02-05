Черчесов настоятельно рекомендует игрокам сборной России вакцинироваться от коронавируса
Наставник сборной России Станислав Черчесов хочет, чтобы игроки национальной команды до мартовского сбора сделали прививки от коронавируса.
По информации "СЭ", вакцинация не является обязательным условием для вызова в сборную, но тренер настоятельно рекомендует к ней прибегнуть, чтобы минимизировать риски.
Сам Черчесов привился от COVID-19 ещё в начале прошлой недели.
В марте сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022 - против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).
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