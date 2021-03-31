Черчесов научил журналиста правильно задавать вопросы (видео)
Фото: инстаграм Станислава Черчесова
У главного тренера сборной России Станислав Черчесов после матча отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:2) произошел забавный диалог с журналистом Дмитрием Шнякиным в прямом эфире "Матч ТВ".
"Молодежная сборная России проведет очень ответственную игру с Данией. Будете ли вы ее смотреть и с каким интересом?" - спросил Шнякин.
"Смотреть я точно буду. А с каким интересом я должен смотреть?" - отреагировал Черчесов.
"Мы все предполагаем, что возможно кто-то из этих ребят окажется на Евро...", - пояснил Шнякин.
"Тогда вопрос звучал бы так: "Под каким углом я буду смотреть?" Угол будет правильный. Ладненько, все, давайте, побежал, меня ждут. Пока", - сказал Черчесов.
Черчесов будет смотреть важнейшую игру нашей молодежки с Данией— Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021
Станислав Саламович научил @shhhnyak правильно задавать вопросы pic.twitter.com/DCbO70JEnP
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