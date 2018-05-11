Черчесов назначил капитана сборной России на ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назначил капитана национальной команды на Чемпионат Мира 2018 года.
Капитанскую повязку, ожидаемо, получит вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, который уже выполнял эту роль на Кубке Конфедераций-2017.
32-летний Акинфеев выступает за сборную России с 2004 года, сыграл 103 матча и пропустил 86 голов.
Не пропустите: Черчесов не исключает изменений в заявке на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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