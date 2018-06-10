Черчесов назвал цели сборной России на ЧМ-2018



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что начальной целью команды на Чемпионате Мира-2018 является выход в плей-офф.

"Цель, всегда говорю, банальна, но это так. Кто бы это ни был: сборная Германии, Бразилии, — у всех цель одна, первая - выйти из группы, вторая - идти дальше по турнирной лестнице. Вот и все. У нас первая цель: выйти из группы", - приводят слова Черчесова российские СМИ.

Напомним, что на ЧМ-2018 сборная России сыграет в одной группе с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. В плей-офф вероятными соперниками россиян являются Испания и Португалия.

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